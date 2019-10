O congresso decorre em Washington, nos Estados Unidos.

Luxemburgo faz-se representar em congresso mundial de astronáutica

O congresso decorre em Washington, nos Estados Unidos.

O ministro da Economia, Étienne Schneider, e responsáveis da Agência Espacial Luxemburguesa representam o Grão-Ducado no congresso internacional de astronáutica, a ter lugar entre hoje e sexta-feira, em Washington, nos Estados Unidos.

Considerado um dos encontros incontornáveis do setor espacial, o congresso junta anualmente engenheiros, cientistas, astronautas, representantes do setor industrial e de agências espaciais do mundo inteiro.

O Luxemburgo vai estar presente neste evento com um ‘stand’ da Agência Espacial Luxemburguesa, que vai ser inaugurado hoje pelo vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Étienne Schneider.

A agência luxemburguesa vai ainda assinar uma declaração conjunta com a NASA, dando sequência ao protocolo de cooperação espacial assinado em maio passado entre o Luxemburgo e os Estados Unidos.



HB