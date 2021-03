A partir do final da próxima semana, os residentes do Luxemburgo que tenham entre 70 e 74 anos deverão receber os convites para a vacinação.

Luxemburgo. Fase 3 do plano de vacinação está prestes a começar

Redação A partir do final da próxima semana, os residentes do Luxemburgo que tenham entre 70 e 74 anos deverão receber os convites para a vacinação.

A terceira fase da campanha nacional de vacinação contra a covid-19 está a avançar e deverá entrar numa nova fase - a terceira - nos próximos dias, avançou o Ministério da Saúde. Ao todo, são seis as fases no plano de vacinação.

Esta fase 3 é alargada à faixa etária 70-74 anos, sendo que se irá vacinar em ordem decrescente, ou seja começando pelas pessoas com 74 anos e avançando nas pessoas até aos 70 anos. No final da próxima semana, os primeiros convites vão começar a ser enviados, priorizando pessoas mais velhas e consideradas vulneráveis, avança o Wort.

As marcações são feitas online, após o convite. Também está disponível uma linha telefónica só para o efeito, através do número +352 247-65533, que nos últimos dias tem estado com problemas. O Governo espera resolver em breve.

No início de março, também começou a fase 5 - ao mesmo tempo que decorria a fase 2 - que contempla homens e mulheres de 55 a 64, começando pelos mais velhos.

