Luxemburgo: Famílias monoparentais representam 46% do risco de pobreza

As famílias monoparentais representam 46% do risco de pobreza no Luxemburgo, de acordo com o balanço anual do “panorama social” da Câmara dos Assalariados do Luxemburgo (CSL).

Segundo o estudo, a diferença entre ricos e pobres “é cada vez maior” no Luxemburgo, já que os salários mais elevados aumentam com muito mais frequência do que os mais modestos.

O organismo sublinha que o poder de compra dos trabalhadores com salários mais altos “cresceu 0,74%”, entre 2015 e 2016, e diminuiu “0,2%”, para os que auferem salários mais modestos.



O documento refere que esta clivagem era menos acentuada em 2013 e 2014.

Com 46% da taxa de risco de pobreza, as famílias monoparentais são as mais atingidas por esta tendência, em prol do crescimento da disparidade salarial e da crescente perda do poder de compra dos trabalhadores que recebem salários demasiado modestos para o elevado custo de vida do país.

Uma forma de combater esta desigualdade salarial seria o aumento do salário mínimo do país, que continua a ser muito baixo face ao elevado custo de vida.

