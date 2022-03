O Grão-Ducado vai suprimir os requisitos de identificação e vacinação normalmente exigidos aos cidadãos que trazem os seus amigos de quatro patas.

Guerra na Ucrânia

Luxemburgo facilita entrada de refugiados com animais de estimação

Maria MONTEIRO O Grão-Ducado passa a integrar a lista de países que suprimiram os requisitos de identificação e vacinação normalmente exigidos aos cidadãos que trazem os seus amigos de quatro patas para território da União Europeia.

Em comunicado oficial, divulgado esta quinta-feira, o Ministério da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural informou que, "tendo em conta a situação [de guerra na Ucrânia]", vai suspender a aplicação dos regulamentos que determinam que "os animais de estimação que entram na UE provenientes da Ucrânia estão sujeitos a certos requisitos de identificação e vacinação".

A decisão foi tomada pela Comissão Europeia em conjunto com os 27 Estados-membros "a fim de facilitar a entrada de refugiados [na UE] com os seus animais de estimação". Os refugiados que chegarem ao Luxemburgo com animais deverão entrar em contacto com um veterinário para efetuar o seu registo, aconselha o Governo.

Além disso, a Administração dos Serviços Veterinários vai visitar os centros de acolhimento para “tratar da regularização dos animais”. Esta entidade está disponível para esclarecer qualquer dúvida adicional através do formulário de registo, do e-mail info@asv.etat.lu ou do telefone (+352) 247-82539.

Como membros da família

Desde que o conflito rebentou, a 24 de fevereiro, mais de dois milhões de ucranianos viram-se forçados a fugir do país apressadamente. Muitos deles atravessaram as fronteiras com os seus animais de estimação, membros da família que não querem deixar para trás.

No início do mês, organizações de direitos dos animais como a Humane Society International e a PETA apelaram aos países europeus para moderarem as condições impostas aos refugiados que se fizessem acompanhar dos seus amigos de quatro patas.

O Luxemburgo junta-se, assim, a países como Roménia, Hungria, República Checa, Lituânia, Eslovénia, Hungria e Polónia, que já tinham alterado o protocolo para facilitar a entrada de refugiados ucranianos com animais.

Alguns destes países têm funcionários nas fronteiras especialmente designados para auxiliar aqueles que viajam com os seus amigos de quatro patas. A Hungria, Polónia e Roménia estão a pedir, apenas, o preenchimento de um formulário de registo, que deverá ser feito pelos donos antes de atravessarem as fronteiras.

Segundo a Euronews, na Polónia existe, inclusive, financiamento para o alojamento e vacinação de animais de estimação, o que torna o processo mais fácil para os que chegam.

