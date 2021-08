É necessário o máximo cuidado ao lidar com estes objetos. O melhor é não mexer e chamar logo as autoridades.

Luxemburgo

Explosivos vão parar aos centros de reciclagem com frequência

Ana Patrícia CARDOSO É necessário o máximo cuidado ao lidar com estes objetos. O melhor é não mexer e chamar logo as autoridades.

A Administração do Meio Ambiente confirmou um dado relativo ao Luxemburgo, no mínimo, peculiar. De vez em quando, pessoas vão deixar munições e explosivos aos centros de reciclagem porque não sabem como eliminá-los corretamente.

Nos últimos anos, os centros de reciclagem informaram que granadas, minas de tanques e outras formas de munições têm surgido e dão até alguns exemplos, como o de uma pessoa que levou uma garrafa cheia de nitroglicerina para um dos centros e o serviço de desminagem do exército luxemburguês (SEDAL) teve de intervir para garantir a sua destruição de forma segura.

Um incidente na semana passada, em Merscheid, mostrou que tais explosivos podem ser um risco. Um dispositivo explosivo enterrado, munição de guerra da Segunda Guerra Mundial, explodiu na última quinta-feira numa floresta. Uma máquina pegou fogo mas ninguém ficou ferido.

"Estas pessoas não entenderam o risco de explosão associado ao transporte desse explosivo", adverte a administração governamental, que aproveitou a oportunidade para pedir cautela ao lidar com o material. No caso, afirmam, o ideal é não tocar no objeto e chamar de imediato as autoridades. O SEDAL está disponível todos os dias, através do número 26 33 22-27 ou 113.

