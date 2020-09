Esta noite foi em Pommerloch. Em 18 meses é o 7º ataque que acontece. Veja o mapa das caixas eletrónicas que já foram destruídas no País.

Luxemburgo. Explosões de caixas multibanco estão a aumentar

Esta madrugada a caixa multibanco eleita para ser destruída com explosivos foi a de Pommerloch, junto à fronteira com a Bélgica. Há duas noites foi do centro comercial Colmar, em Grevenmacher. No espaço de 18 meses este é o 7º ataque a estes ATM. Nenhum autor foi apanhado. A polícia e os bancos estão a tentar resolver a questão.

Indivíduos explodem caixa multibanco em Pommerloch Crime ocorreu ontem à noite. É o segundo multibanco a ser danificado em poucos dias. Os criminosos fugiram para a Bélgica. Polícia lança apelo a testemunhas

O ‘modus operandi’ é sempre o mesmo, como escreve a edição francesa do Wort. Os criminosos colocam os explosivos nas caixas eletrónicas, antes de detoná-los à distância, usando um detonador elétrico ou um rastilho para a explosão acontecer.

A hora do crime é sempre à noite ou de madrugada e as caixas multibanco eleitas estão sempre situadas em locais fronteiriços ou isolados, adianta o Wort.

Estes ataques parecem estar a aumentar no no Luxemburgo mas também na região do Grand Est e pela Europa, segundo a notícia do Wort.

Bancos procuram soluções

Os bancos do Grão-Ducado estão alertados para o problema e procuram soluções.

“Este é um assunto que surge com frequência nas discussões dentro da ABBL”, admite ao Wort Judith Gledhill, gerente de comunicações desta organização patronal do Luxemburgo.

Apelo a testemunhas após explosão de multibanco em Grevenmacher A polícia grã-ducal lançou esta manhã um apelo a testemunhas após uma explosão de uma caixa multibanco em Grevenmacher.

Segundo adiantou a ABBL elaborou já um “conjunto de recomendações” aos cerca de 100 bancos do país que são “regularmente revistas e adaptadas". Medidas que visam dificultar os ataques destes criminosos às suas caixas multibanco.

Notas não ficam utilizáveis

E deixa o alerta: As notas roubadas nestes ataques “normalmente” não voltam a estar utilizáveis.

Os bancos contam com a polícia para o reforço dos sistemas de segurança das suas instalações e equipamentos, como as caixas multibanco, como confirma ao Wort, Vincent Pelletier, porta-voz de la Bil, a penúltima vítima até o momento destas explosões criminosas.

