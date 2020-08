A adolescente foi vista pela última vez no bairro de Kirchberg, na capital. A polícia pede ajuda à população para a encontrar.

Luxemburgo 3

Luxemburgo. Eva, de 15 anos, está desaparecida há uma semana

Redaktion A adolescente foi vista pela última vez no bairro de Kirchberg, na capital. A polícia pede ajuda à população para a encontrar.

Desde há sete dias que ninguém sabe do paradeiro da adolescente Eva Katharina Zandbergen residente no Luxemburgo tendo as autoridades policiais lançado um apelo público para ajudar a descobrir o sobre o seu paradeiro.

A jovem, de 15 anos, foi vista pela última vez, pelas 21hoo, de quinta-feira, dia 20 de agosto, no bairro de em Kirchberg, na cidade do Luxemburgo.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

A equipa de investigação policial não exclui a hipótese de Eva Zandbergen estar na região de Trier, Alemanha.

Como a adolescente continua desaparecida, a Polícia do Grão-Ducado lançou um apelo público à população pedindo para quem tiver informações sobre a adolescente ou souber do seu paradeiro para entrar em contacto com as autoridades através do número de telefone (+352)244 40-1000 ou contactar diretamente o 113.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.