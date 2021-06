Pelo país sucederam-se as colisões nas estradas, choques contra árvores que deixaram feridos ciclistas, motociclistas e condutores de automóveis. Três condutores alcoolizados também ficaram sem carta.

Estradas. Acidentes fazem nove feridos, três em estado grave só neste sábado

Redação Pelo país sucederam-se as colisões nas estradas, choques contra árvores que deixaram feridos ciclistas, motociclistas e condutores de automóveis. Três condutores alcoolizados também ficaram sem carta.

Só no dia de ontem as equipas socorristas do CGDIS acudiram a vários acidentes de viação nas estradas do Luxemburgo dos quais resultaram nove feridos, três dos quais em estado grave, segundo o relatório diário.

Por volta das 18h, dois motociclistas ficaram feridos, um deles gravemente após a queda numa curva da RN 15, entre Büderscheid e Schumannseck. No local estiveram ambulâncias de Hosingen e Wiltz, o SAMU e o CIS de Goesdorf, Hosingen e Wiltz. A via ficou fechada ao trânsito.



Nem meia hora depois um automóvel atropelou um ciclista na via de Arlon, em Strassen. O ciclista teve apenas ferimentos ligeiros.

No centro da capital, um colisão entre dois veículos provocou um ferido na rua de Trévires, pelas 19h00. As equipas do CGDIS voltaram a ser chamadas de emergência devido a outro acidente de viação na RN22, entre Useldange e Everlange. Um condutor despistou-se e foi embater numa árvore à margem da via. Um dos passageiros teve de ser desencarcerado do veículo e ficou em estado grave, além de ferimentos em outras duas pessoas.

Já depois das meia-noite dois veículos colidiram na rotunda de Windhof, em que resultaram dois feridos, um dos quais também em estado grave, como indica o relatório do CGDIS.

Excesso de álcool

O excesso de álcool de três condutores poderia ter causado outros acidentes durante a madrugada de sábado, caso as equipas policiais não tivessem agido.

Em Luxembourg-Limpertsberg, um motorista alcoolizado provocou um aparatoso acidente de trânsito depois fugido do local. Contudo, a polícia descobriu a sua residência e foi buscá-lo a casa. O condutor ficou sem carta de condução, e os dois veículos em muito mau estado, mas não houve feridos.

Em Esch-Belval a chamada de alarme chegou aos socorristas para travar um motorista que conduzia em excesso de velocidade e em serpentina na via. O condutor foi parado na Rue de l'Arbed em Esch-sur- Alzette, mostrando sinais claros de embriaguez. O teste de alcoolemia comprovou o excesso de álcool e o motorista ficou sem carta de condução



Também em Dudelange, o veículo da polícia ativou a sirene e as luzes para interpelar um motorista com uma condução perigosa na Rua Edison. Mais uma vez o teste de álcool deu positivo.

