Luxemburgo. Estes setores continuam a recrutar

Nadia DI PILLO

Enquanto o país regista um declínio no crescimento do mercado de trabalho, alguns sectores continuam com escassez de mão-de-obra.

Começando pelos dados fornecidos por Jean Ries, chefe de estatísticas e estudos da Adem, à versão alemã do Luxemburger Wort, os perfis especializados em contabilidade, desenvolvimento de TI ou trabalho de secretariado têm mais hipóteses de encontrar um emprego.

Outros dos setores mais afetados por este fenómeno é a construção. "Os perfis procurados são muito diversos, passando por pedreiros, carpinteiros, técnicos de aquecimento e canalização, operadores de máquinas, pintores, estucadores e ladrilhadores", diz Sandrine Mesnil, dos Recursos Humanos da Randstad Luxemburgo.

A mesma dificuldade em encontrar mão-de-obra nota-se no setor logístico e industrial, onde "a procura destina-se principalmente a trabalhadores da produção, condutores de empilhadores, soldadores, eletromecânicos, condutores e trabalhadores de armazéns", acrescenta. Para o comércio do retalho, "a procura é grande, especialmente nos supermercados". Pelo menos, antes do anúncio do encerramento dos departamentos não essenciais, o que reduziu a procura "drasticamente".

Sem surpresa, a saúde está com falta de profissionais. A escassez de pessoal tornou-se uma prioridade política, embora as negociações orçamentais com o Fundo de Seguro de Saúde para os anos 2021-2022 ainda estejam em curso. "É por isto que ainda não sabemos o que nos será concedido", diz Sylvain Vitalie, Secretária-Geral da Federação Hospitalar do Luxemburgo. No entanto, Vitalie estima que "pelo menos 160 novos postos serão criados nos próximos dois anos".

Em contraste com a crise de 2008/2009, a praça financeira foi apenas ligeiramente afetada pela pandemia. No início de 2021, as novas contratações vão ser, sobretudo, "em pequenas e médias estruturas, bem como em escritórios familiares e fundos de investimento", nota Florence Marquet, diretora da Experia HR Consulting & Recruitment. Procuram-se perfis muito específicos, como especialistas em conformidade, gestão de riscos, contabilistas, ou especialistas em recursos humanos, segurança cibernética e inteligência artificial.

Nathalie Delebois, diretora da DO Recruitment Advisors, acredita que "quanto mais digital for uma empresa, melhor irá esistir à crise atual". Para a diretora embora a questão do ordenado continue a ser "um dos fatores mais importantes", "a realização no trabalho está a tornar-se uma prioridade", particularmente dentro de estruturas que têm "uma verdadeira cultura empresarial".

