Luxemburgo está preparado para responder ao surto coronavírus?

Henrique DE BURGO

As autoridades luxemburguesas ainda não emitiram qualquer comunicado oficial ou recomendações aos viajantes sobre o novo surto coronavírus.

Até ao momento o surto viral causou 17 mortes e mais de 500 pessoas infetadas na China e noutros países asiáticos. A Rádio Latina contactou o Ministério da Saúde para saber que medidas estão previstas para responder ao surto de coronavírus, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.

Entretanto, foi apresentada uma questão parlamentar sobre esta matéria, pelo deputado Jean-Marie Halsdorf, do CSV. No documento dirigido ao ministro da Saúde, Etienne Schneider, o deputado cristão-social quer saber como é que o governo avalia a situação, se tem algum plano de emergência e que plano, e por fim, como é que o governo pretende impedir que turistas chineses introduzam o coronavírus no Luxemburgo.

O Centro Europeu de Controlo de Doenças afirmou recentemente que está confirmada a transmissão pessoa a pessoa.



O surto desta nova pneumonia tem origem na cidade chinesa de Wuhan, mas entretanto já se alastrou a outros países, através de viajantes chineses, todos oriundos da cidade de Wuhan.

Para já, há casos confirmados na Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Taiwan, EUA e Macau.

Foto: AFP

As autoridades de Macau cancelaram esta quinta-feira as celebrações do Ano Novo Lunar para evitar a transmissão do coronavírus.