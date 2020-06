O Luxemburgo está preparado para o regresso do lobo. São palavras da ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, ouvida esta semana no Parlamento sobre o ressurgimento recente daquele predador em território nacional e as medidas do Governo para proteger agricultura e pecuária. Subsídios e indemnizações são as principais medidas.

Luxemburgo “está preparado” para o regresso do lobo

Diana ALVES O Luxemburgo está preparado para o regresso do lobo. São palavras da ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, ouvida esta semana no Parlamento sobre o ressurgimento recente daquele predador em território nacional e as medidas do Governo para proteger agricultura e pecuária. Subsídios e indemnizações são as principais medidas.

Após Garnich, em 2017, e Fouhren, em 2018, recentemente foi a vez de Niederanven testemunhar a passagem de um lobo pelo seu território. Os episódios vêm confirmar o regresso desta espécie protegida a solo luxemburguês, de onde o animal esteve ausente durante cerca de 15 anos devido à ação humana. Um regresso que fica a dever-se à aplicação do estatuto de espécie protegida, em vigor no espaço europeu.

A pedido da bancada parlamentar do Partido Cristão-Social (CVS), os ministros do Ambiente, Carole Dieschbourg, e da Agricultura, Romain Schneider, bem como representantes da Administração da Natureza e das Florestas (ANF), estiveram reunidos com as respetivas comissões parlamentares para esclarecer os deputados sobre as medidas em vigor para lidar com o regresso do lobo ao país.

Uma das questões levantadas pelos deputados diz respeito a eventuais ataques a outros animais. Os governantes lembraram que o país tem desde 2017 um plano de ação e gestão sobre a matéria, desenhado antes de ter sido confirmada a primeira presença de um lobo no país. O pacote prevê uma série de medidas, entre as quais indemnizações para os criadores de gado.

No Luxemburgo, 18 animais foram mortos nos três episódios em que foi confirmada a presença de lobos no país, tratando-se sobretudo de ovelhas. Para prevenir que a situação se repita, o Governo tem por exemplo prevista a atribuição de subsídios para financiar vedações. O apoio destina-se tanto a criadores de gado profissionais como não-profissionais.

Note-se que, segundo os especialistas, o lobo “ainda” não se instalou definitivamente no Luxemburgo, tratando-se apenas de passagens pontuais. Os peritos lembram, no entanto, a importância deste predador para o equilíbrio do ecossistema e da biodiversidade.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.