Luxemburgo. “Estão a realizar-se mais festas de sexo clandestinas"

Paula SANTOS FERREIRA Os pacientes falam num aumento de orgias no País, na Bélgica e Alemanha. As pessoas estão a ter mais comportamentos de risco e as infeções sexuais contagiosas estão a aumentar, conta um enfermeiro hospitalar.

São homens e mulheres, na casa dos trinta, que vivem sozinhos e sem parceiro fixo. São, por norma, “pessoas sexualmente muito ativas”, que têm encontros sexuais de uma só noite e múltiplos parceiros, e que de repente, se viram “privadas da sua vida sexual durante o confinamento”.



A solidão com o teletrabalho e a proibição de eventos sociais está a conduzir a um aumento das orgias clandestinas no Grão-Ducado, na Bélgica e na Alemanha e à adoção de comportamentos de risco.

"Há mais pessoas a assumir comportamentos de risco. E há mais festas de sexo do que antes da covid-19", conta ao Contacto o enfermeiro Vicent, de uma unidade hospitalar de doenças infeciosas no País. Isso mesmo lhe diz quem ali vai realizar testes de despistagem às doenças sexualmente transmissíveis (DST) depois de comportamentos de risco, nomeadamente após a participação nas orgias.

Uma "situação preocupante” e se está a traduzir “num aumento das infeções sexualmente transmissíveis”, alerta. Recorde-se que os eventos sociais estão proibidos no Luxemburgo, e na Alemanha para combater a propagação da pandemia pelo que estas festas de sexo são ilegais, atualmente.

“Mesmo agora, depois do confinamento estas pessoas sentem-se muito sozinhas, pois vivem sós, estão em teletrabalho e não podem conviver por causa das medidas de restrição ainda em vigor” que proíbem reuniões e eventos sociais.

“Para combater a solidão, estas pessoas frequentam as festas de sexo, onde não se tomam precauções e se adotam comportamentos de risco. Isso está a acontecer nestes eventos mas também noutros encontros conduzir a um aumento das infeções sexualmente transmissíveis” no Luxemburgo, alerta este enfermeiro.

Orgia na Alemanha com 700 pessoas

“Os pacientes contam que foram a festas de sexo que estão proibidas, mas se estão a realizar mais na Bélgica e na Alemanha. Mas no Luxemburgo também se organizam. Há quem viaje propositadamente para os países vizinhos para participar nestas festas, onde não se tomam precauções”, conta este enfermeiro frisando desconhecer se há mais gente a frequentar estas festas.

“Houve um paciente que me disse que tinha ido a uma festa destas na Alemanha em que participaram 700 pessoas, há cerca de um mês”, acrescentou.

Resultado: “Há mais gente a testar positivo às infeções sexualmente transmissíveis, como a sífilis e gonorreia” do que antes da covid-19. “Esta situação é muito preocupante pois estas doenças não apresentam sintomas e são contagiosas”, vinca este profissional de saúde temendo que também a Sida venha agora a aumentar.

Infeções sexuais a aumentar

Antes da covid-19, a percentagem de pacientes infetados com doenças sexualmente transmissíveis na unidade hospitalar de Vicent “era de 5%, agora o número é muito superior”, garante.

“As pessoas não se protegem e estão dispostas a correr riscos de vir a ter uma doença sexualmente transmissível. Porque o confinamento as perturbou bastante e agora querem é viver intensamente. Isto acontece nas festas mas também noutros encontros”, alerta. Há mais homens do que mulheres a assumir que foram a orgias, mais homossexuais, mas também heterossexuais, realça.

Campanha e vacina

Perante esta situação, este enfermeiro defende que é urgente lançar uma grande campanha de sensibilização para prevenir estes comportamentos sexuais de risco.

“Agora as pessoas estão a dar menos importância à sua saúde sexual, expondo-se aos riscos e estão a vir menos às consultas o que é preocupante”, sublinhou o enfermeiro Vicent. “As doenças sexuais não têm sintomas e são contagiosas”, reforça este profissional de saúde.

Para Vicent, de momento, a única solução para combater estes riscos e travar a epidemia é a toma da vacina.

“A vacina é, para já, o único meio de sairmos do confinamento e da vida perturbada que se vive atualmente. Aconselho todos a vacinarem-se para conseguirmos sair desta situação e podermos voltar a viver normalmente. Se a população não se vacinar, vamos andar em confinamentos sucessivos e com o sistema hospitalar sobre pressão, pois continuará a haver internamentos devido à covid-19 e os hospitais a ficarem sobrecarregados, como estão agora”, explicou.

“Temos de nos vacinar para poder voltar aos contactos sociais e à nossa vida social e a deixar de adotar comportamentos sexuais de risco como está a acontecer agora, devido à reclusão e isolamento que a necessidade das medidas restritivas está a gerar nas pessoas”, frisou o enfermeiro.

