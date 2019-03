O estudo analisa o impacto das novas tecnologias e da ciência na sociedade, nos negócios, nos governantes e instituições.

Luxemburgo está no ranking das cidades mais inteligentes

A cidade do Luxemburgo está entre as 50 cidades mais inteligentes do mundo. De acordo com ranking publicado recentemente pelo Future Today Institute (FTI), a capital do Grão-Ducado é 35ª cidade mais bem cotada no que toca ao uso de novas tecnologias e ciência.



As cidades nórdicas de Copenhaga (Dinamarca), Gotemburgo (Suécia) e Oslo (Noruega) dominam a lista das 50 cidades mais inteligentes, ocupando os três primeiros lugares.



Publicado desde 2006, o estudo analisa as mudanças que as novas tecnologias e a ciência podem causar na sociedade, nos negócios e na política, e o impacto sobre governantes e instituições.



Ao todo, a pesquisa analisou 16 critérios para a classificação das cidades, como a disponibilidade de pontos públicos com sinal de wi-fi gratuito, o uso de redes inteligentes de trânsito e energia, os dados governamentais digitalizados ou as iniciativas municipais para reduzir o lixo.



