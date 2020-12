As novas medidas restritivas entram hoje em vigor. Por causa da covid-19 o Grão-Ducado acordou hoje com um país diferente.

Luxemburgo está em confinamento. Às 21h00 todos têm de estar em casa

Este sábado o País inicia oficialmente um novo confinamento, não total como em Março, mas muito rigoroso. As lojas de vestuário e outros bens não essenciais já não abrem ao público, o que a somar aos restaurantes, cafés que continuam encerrados deixam as ruas de comércio ainda mais desertas. Uma decisão tomada para diminuir as novas infeções pelo vírus da covid-19 no País, que ontem fez mais nove mortos e 234 novos casos de infeção.

Este sábado também já não pode ir ao cabeleireiro ou barbeiro. Nem ir ao cinema, teatro, visitar o museu ou outros locais culturais que hoje param igualmente as suas suas atividades. O Luxemburgo está de novo, com muitas portas fechadas, e assim irá continuar até dia 10 de janeiro.

E lembre-se, às 21h00 hoje tem de estar em casa. Até às 06h00 da manhã. Senão tiver nenhuma justificação para continuar a circular na via pública pode incorrer numa multa de 300 euros.



Aqui fica a lista dos 'bens essenciais' que consta na lei 7738 anti-covid aprovada e que os residentes podem continuar a comprar.







Bens alimentares, medicamentos e produtos de saúde, produtos de higiene, de lavagem e de material sanitário, artigos de ótica (oculistas), artigos médicos ortopédicos e de audição, alimentos para animais, jornais, livros e artigos de papelaria, utensílios de limpeza de casa e de cozinha, combustíveis, tabaco e cigarros eletrónicos e materiais de telecomunicação.

São permitidas entregas ao domicílio, mesmo de produtos não essenciais realizados por encomenda.

As escolas voltam a fechar e só vão abrir a 11 de janeiro, ficando a partir de dia 4 de janeiro os alunos em casa com o ensino à distância. Os centros de atividades extracurriculares e as creches encerram dia 28 de dezembro.

