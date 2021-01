A partir da próxima semana os cinemas, teatros, museus reabrem. Mas com regras apertadas para prevenir contágios, realçou a ministra Sam Tanson esta tarde. Saiba como vai ser agora.

Luxemburgo. Espetáculos com 100 pessoas no público voltam a ser permitidos

Paula SANTOS FERREIRA A partir da próxima semana os cinemas, teatros, museus reabrem. Mas com regras apertadas para prevenir contágios, realçou a ministra Sam Tanson esta tarde. Saiba como vai ser agora.

"Estou muito feliz por o setor da cultura reabrir as suas portas e acolher o público na próxima semana”, declarou esta tarde a ministra da Cultura Sam Tanson. Para a governante o setor da cultura é dos que "mais tem sofrido” com a crise



Cinemas, teatros, museus e galerias de arte e todas as atividades culturais voltam aos palcos e às salas do País, com possibilidade de acolher até 100 pessoas no público. Mas com horários adaptados ao recolher obrigatório, tendo de terminar a horas que permitam ao público respeitar esta medida e estar em casa às 23h00.

Uma reabertura que é feita com muitas restrições, para que o vírus não se propague quando vamos aproveitar a cultura, como explicou a ministra da Cultura, Sam Tanson.

Por isso, os cinemas reabrem quarta-feira, dia 13, para que possam adaptar os espaços às novas regras.

E quais são as novas medidas?

O uso obrigatório de máscara é regra geral em todos os locais, a partir de quatro pessoas, bem como os dois metros de distância entre cada espetador. A exceção só é válida para locais e eventos com menos de quatro pessoas, onde aí sim, podem estar sem máscara.

Nos locais com público entre 4 e 10 pessoas, os espetadores têm de estar de máscara e com distanciamento de dois metros.

“Podemos voltar a ter até 100 espetadores numa sala, mas têm de estar todos sentados, com dois metros de distância entre cada espetador”, declarou Sam Tanson.

Os apoios de restauração vão manter-se fechados sendo também proibido o consumo de bebidas.

Música. A luz ao fundo do túnel Francisco Sassetti, programador da Philharmonie du Luxembourg, não tem dúvidas de que 2020 foi um ano trágico para quem vive dos espetáculos e da cultura. Os primeiros tempos do novo ano serão ainda de incerteza. Mas tem esperança na recuperação.

Cinco milhões em apoios

“A cultura é muito importante em épocas de crise”, frisou a ministra sublinhando também que os artistas e as produções culturais sofreram financeiramente com o encerramento da atividade cultural.

Por isso mesmo, o programa de apoio à cultura no País possui cinco milhões de euros para apoiar artistas e instituições culturais nesta crise.

Destes quase 1,5 milhões já foram gastos em indeminizações, a 29 instituições, devido ao encerramento ou anulação das atividades.

O ministério comprou também obras de arte no valor de mais de 200 mil euros para a sua coleção, como forma de apoiar diversas galerias de arte e mais de 35 artistas.

De acordo com a ministra os apoios vão ser prolongados e o seu valor irá aumentar.

