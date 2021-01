Entre os alunos foram detetados 147 novos casos, já entre docentes e funcionários registaram-se 22 testes positivos.

Luxemburgo. Escolas registam 169 casos de infeção na semana passada

Paula SANTOS FERREIRA

O caso da nova variante inglesa detetado no infantário da Escola Internacional de Lënster veio alertar a comunidade escolar para a propagação das novas variantes. A par com esta infeção foram registadas mais quatro das estirpes mais comuns neste estabelecimento escolar. Na semana de 18 a 24 de janeiro esta foi a situação mais grave, de cenário 4, que ocorreu nas escolas do Luxemburgo. O cenário 4 significa a existência de vários casos positivos numa mesma escola.

No total desta semana registaram-se 146 novas infeções entre alunos das escolas fundamentais e secundárias do País, entre públicas e privadas e 22 casos de infeção entre docentes e funcionários. Mais um infeção no aluno de um centro educativo e um docente infetado, de acordo com a situação da covid-19 nas escolas, na semana passada, divulgada pelo Ministério da Educação.

Variante britânica detetada no Liceu Lënster Foram detetados quatro casos positivos de covid-19 na Escola Internacional Liceu Lënster, sendo um da variante britânica.

A maioria dos casos, 145 representou o cenário 1, ou seja um caso isolado numa turma em que a fonte de contágio foi externa à escola. Seis casos foram detetados em cenário 2, ou seja, duas novas infeções na mesma classe.

Doze novas infeções ocorreram numa situação de cenário 3, em que se registaram entre 3 a cinco casos de infeção numa classe.

