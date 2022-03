Cerca de mil crianças ucranianas já acolhidas no Luxemburgo podem começar, muito em breve, a frequentar aulas em várias escolas do país. Estão já a ser recrutados docentes ucranianos e de inglês. Saiba quais as escolas e como inscrever estes novos alunos.

Luxemburgo. Escolas criam novas turmas para receber crianças da Ucrânia

Até agora serão perto de mil crianças e adolescentes em idade escolar que fugiram da guerra na Ucrânia e vieram para o Luxemburgo, segundo estimativas do Ministério da Educação. Muito em breve estes estudantes vão começar a ser admitidos em várias escolas do país que estão já a preparar a sua chegada.



O Ministério da Educação “está agora a fazer todos os possíveis para fazer face a este aumento sem precedentes do número de recém-chegados e para oferecer uma escolaridade adaptada à diversidade dos perfis dos alunos ucranianos”, anuncia esta entidade em comunicado.

Em seis escolas internacionais públicas do Luxemburgo vão ser criadas novas classes de acolhimento específicas para estes alunos ucranianos, no ensino fundamental e secundário, segundo o plano do Ministério de Educação apresentado.

Nestas escolas, estes alunos irão ter aulas em inglês, um idioma estrangeiro que as crianças da Ucrânia aprendem desde cedo no seu sistema escolar.

Docentes ucranianos precisam-se

Para tal, o ministério está já a recrutar professores de inglês suplementares, mas também professores e pessoas ucranianas com experiência no setor educativo que estarão presentes nas aulas para traduzir as explicações dos professores e outras informações às crianças ucranianas.

“Numa segunda fase, quando as crianças estiverem prontas, podem juntar-se a uma classe internacional regular. Dependendo da idade dos alunos e à medida que estes progridem, será acrescentada uma segunda língua, alemã ou francesa”, explica o Ministério da Educação do Luxemburgo no comunicado publicado no seu site.

Entre 700 a 800 crianças ucranianas em idade escolar chegaram ao Luxemburgo Em entrevista à RTL, o ministro da Educação reiterou a importância de dar aos mais pequenos um período de adaptação antes de começarem a ir às aulas.

Caso o aluno possua um nível que lhe permita entrar diretamente para uma turma internacional regular, pode igualmente fazê-lo, pois está previsto.

Contudo, as escolas fundamentais e liceus municipais também podem receber estes alunos, se necessário, só que neste caso o ensino é dado em francês e alemão. De igual modo as creches estão preparadas para acolher as crianças entre os três e cinco anos.

Quase 3.000 pedidos de proteção temporária de refugiados ucranianos no Luxemburgo Só num dia houve 400 pedidos e prevê-se que o número continue a subir rapidamente.

“Proporcionar a escolaridade aos refugiados ucranianos é uma obrigação legal. É também e sobretudo um dever moral para todos os atores da comunidade escolar luxemburguesa”, realça o Ministério da Educação relembrando que o Grão-Ducado já tem “uma grande experiência no acolhimento de alunos que chegaram recentemente ao país”.

Como inscrever as crianças ucranianas na escola? O Serviço de Escolarização das Crianças Estrangeiras (SECAM) que possui um balcão único e uma linha telefónica para as famílias da Ucrânia. Linhas telefónicas. Em Inglês: +352 247-76570 / Em Ucraniano: +352 247-76976 Morada do SECAM. 38, rue Philippe II L-2340 Luxemburgo Atendimento. segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00h, e das 13h00 – 17h00h Pode ainda escrever para o email: secretariat.secam@men.lu Processo. Após uma entrevista com as famílias e as crianças, a SECAM propõe uma ou mais opções para que cada criança possa beneficiar rapidamente de uma escolaridade adequada. A escolha final entre as opções possíveis recai sobre os pais. As crianças e adolescentes são acolhidos na escola assim que os procedimentos de imigração previstos pela Direção de Imigração e pela Direção de Saúde estejam concluídos. Os pais que contactam diretamente as autoridades locais ou as escolas secundárias são convidados a contactar também o Serviço para a Educação das Crianças Estrangeiras (SECAM), a fim de beneficiarem da sua assistência de orientação. As escolas internacionais e outras de acolhimento.

As escolas internacionais e outras de acolhimento no país:

Centro 1

Escola internacional. Lycée Michel-Lucius

Escolas Gerais: École Adam Roberti

Centro 2

Escola Internacional de Mersch Anne Beffort

Escolas gerais: Lycée Classique Diekirch; École Redange/Attert e École Diekirch.

Sul 1

Escola Internacional de Differdange & Esch-sur-Alzette



Escolas gerais: Lycée de garçons Esch-sur-Alzette e École Schifflange.

Sul 2

Escola Internacional de Mondorf-les-Bains



Escolas gerais: École Kayl.

Este

Escola internacional. Lënster Lycée International School

Escolas Gerais: Lycée classique d’Echternach, École Sandweiler, École Schuttrange e École Niederanven.

Norte

Escola internacional. Lycée Edward Steichen Clervaux

Escolas gerais: Lycée du Nord Wiltz, Site Weicherdange, École Weiswampach e École Harlange.

As escolas de acolhimento das crianças ucranianas. Photo: Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Atividades extra escolares

Para os alunos ucranianos está já preparado o acolhimento nas atividades extra escolares do Serviço de Educação e Acolhimento (SEA).

O acolhimento extra escolar para crianças pequenas e crianças do ciclo 1 é feito nos estabelecimentos de acolhimento próximos do local de residência da criança, indica o ministério da Educação.

Já acolhimento extracurricular para crianças ucranianas do ensino fundamental são prestados nestes centros nas escolas em questão ou nas suas proximidades, na medida do possível.

"Enquanto o Governo é tão lento, vemos as pessoas no Luxemburgo a juntar-se para ajudar os refugiados" Mais de quatro mil ucranianos já chegaram ao Luxemburgo. A maior parte está em casas de famílias de acolhimento, através de iniciativas civis e de organizações como a LUkraine, que criticam a falta de comunicação com o Governo e a demora dos apoios.

“A situação de guerra na Ucrânia está a levar muitas pessoas a abandonar o seu país para protegerem as suas vidas. O Luxemburgo, tal como outros países europeus, concede-lhes o estatuto de "beneficiário de proteção temporária", explica o Ministério da Educação. Pode consultar todas as informações no site do ministério da Educação, clique aqui.

