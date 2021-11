Na União Europeia o volume de produção de vinho em 2021 diminuiu 13%.

Luxemburgo 3 min.

Vinicultura

Luxemburgo escapa à queda de produção global de vinho que é 'historicamente baixa' em 2021

Ana B. Carvalho Na União Europeia o volume de produção de vinho em 2021 diminuiu 13%.

O mau tempo está a ser responsabilizado como o principal factor na "queda drástica de produção global de vinho", que se mantém pelo terceiro ano consecutivo abaixo da média habitual. A informação foi disponibilizada esta quinta-feira pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV).

O Director da OIV, Pau Roca, apontou "condições climatéricas desfavoráveis" como geadas de primavera, tempestades de granizo e chuvas torrenciais como causas do recuo na produção dos países em 22 milhões de hectolitros, em relação a 2020.



No Luxemburgo, o caso não é para pânico. André Mehlen, Chefe de Departamento, Controlo do Vinho, Enologia, DOP no Institut Viti-Vinicole disse ao Contacto que a produção luxemburguesa gira há uma década em torno de uma média de produção de 100.000 hectolitros anual.

"A colheita de 2021 é tanto em qualidade como em quantidade um ano médio", respondeu por e-mail. "Este ano, a região vinícola luxemburguesa terminou a sua colheita com 99.800 hectolitros. Os vinhos da colheita de 2021 serão vinhos frutados e estaladiços, como é típico dos vinhos luxemburgueses", acrescentou.

Na vizinha França, porém, o cenário é outro: 2021 é uma das piores produções em décadas. "O ano 2021 provou ser infeliz para a produção de vinho nos três maiores países produtores da União Europeia", aponta o relatório da OIV. Itália, Espanha e França, em conjunto representam 45% da produção vinícola do mundo e 79% da produção da UE. Mas o relatório descreve que a França teve "uma vindima desastrosa com geada severa em abril, seguida por chuva de verão, tempestades de granizo e mofo". O país prevê uma queda de 27% em relação à produção de vinho de 2020.

Itália, ainda em primeiro lugar na tabela de produtores, estima uma queda de 9% na sua produção de vinho em relação a 2020, bem como a sua média dos últimos cinco anos. A Espanha é o segundo maior produtor de vinho no mundo este ano e deverá ter uma queda de 14% em relação à produção de 2020 e 9% inferior à sua média de cinco anos.

"Beber vinho é dar de comer a um milhão de portugueses" A frase que ainda marca a cultura simbólica portuguesa é atribuída ao ditador Salazar.

Outros países da UE que tiveram um desempenho negativo em relação a 2020, são a Eslováquia (-2%) , a Áustria ( -4%) e a Grécia (-26%), Croácia (-13%) e a Eslovénia (-26%).

Por outro lado, vários países dentro da UE esperam um crescimento positivo em relação ao ano passado. Para exemplo Alemanha, o quarto maior produtor de vinho europeu, tem um volume de produção estimado de 8,8 mhl (+4%), não obstante a geada tardia episódio que afectou fortemente alguns dos seus vizinhos países.

Portugal deverá registar um volume de produção de vinho ligeiramente acima do seu nível de 2020 (+1%) e outro grande produtor, a Roménia, cujo "colheitas têm estado sujeitas a uma volatilidade muito elevada no nos últimos anos", antecipa um aumento na produção de vinho em 2021, em 37%, um nível 29% acima da média dos últimos cinco anos.

Roca disse que os viticultores precisariam de se adaptar aos efeitos das alterações climáticas. "Existem soluções a longo prazo que exigirão grandes esforços em termos de práticas sustentáveis de cultivo da vinha e de produção de vinho", afirmou.

Apesar dos barris secos na Europa, as regiões vitícolas da América do Sul, África do Sul e Austrália tiveram um ano "muito positivo", produzindo um recorde de 59 mhl, um aumento de 19% em relação a 2020. Embora a OIV tenha dito que o elevado volume "tendeu a equilibrar" os números na UE, não foram suficiente para elevar a média de produção global.

A OIV acrescentou que os impactos de três anos consecutivos de baixa produção média ainda não são claros, uma vez que a pandemia perturbou o consumo de vinho, particularmente no setor da gastronomia. O Director da OIV afirmou que "ainda espera que o consumo global aumente em comparação com 2020", à medida que o turismo e a hospitalidade recuperarem o ritmo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.