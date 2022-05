O Grão-Ducado está a ponderar comprar armas juntamente com outros países da União Europeia (UE).

Luxemburgo equaciona comprar armas juntamente com outros países da UE

Susy MARTINS O Grão-Ducado está a ponderar comprar armas juntamente com outros países da União Europeia (UE). A informação foiavançada na terça-feira pelo ministro da Defesa, François Bausch, durante a reunião com os homólogos europeus, em Bruxelas.

Segundo o ministro, a compra conjunta de armas seria uma boa solução por duas razões principais. Em primeiro lugar permitiria obter melhores preços. Por outro lado, facilitaria a coordenação entre os diferentes países.

François Bausch acrescentou que uma tal abordagem também ajudaria o Luxemburgo a atingir o objetivo estabelecido pela NATO, que consiste em gastar 2% do PIB em defesa. O Luxemburgo situa-se atualmente abaixo desse valor com 0,65% do PIB.

O ministro da Defesa frisou que, para já, ainda não foi abordada a forma como a compra conjunta de armas se iria processar.

