Guerra na Ucrânia

Luxemburgo enviou quase 700 mil testes rápidos à covid-19 para a Ucrânia

Os testes foram doados em resposta a um pedido de apoio da Ucrânia através do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

Depois de dois anos de pandemia covid-19 e confinamentos, as pessoas puderam regressar a uma gradual normalidade. Apesar de um aumento de casos registado em todo o mundo, incluindo no Luxemburgo e Portugal, em nada se compara com a situação vivida em 2020 ou 2021.

A guerra na Ucrânia retirou o foco ao vírus mas a verdade é que este continua a circular no país que foi invadido pela Rússia em fevereiro.

A fim de conter o agravamento da crise sanitária agravada pelos combates e a destruição de várias instituições de saúde, o Luxemburgo enviou 692 mil testes antigénicos rápidos para a Ucrânia.

O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde e pela Direção de Cooperação para o Desenvolvimento e Ação Humanitária em comunicado de imprensa nesta segunda-feira. “Esta crise sanitária agravou-se consideravelmente devido à guerra causada pela Rússia, dificultando - senão impossibilitando - o diagnóstico e o tratamento das pessoas infetadas”, pode ler-se.

Os testes foram doados em resposta a um pedido de apoio da Ucrânia através do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. O transporte foi realizado por dois camiões, que chegaram a Kiev entre 15 e 18 de junho.

Este gesto reforça mais uma vez a constatação de que o Luxemburgo tem um papel muito importante na ajuda humanitária prestada à Ucrânia. O Instituto alemão de Kiel reuniu os dados sobre os fundos libertados pelos países da União Europeia juntamente com G7 para auxílio à Ucrânia e o Luxemburgo está no top 5 dos países "mais generosos", desde o início da guerra.

