Luxemburgo. Envio de encomendas por correio continua a aumentar

Os residentes continuam a apostar nos serviços dos correios. As encomendas aumentaram quase 20% em relação a 2019 e o envio de correspondência tradicional cresceu 6,5%.

O envio de encomendas representa cerca de 35% do volume de negócios no setor dos correios (total de 63 milhões de euros), como revela a última publicação do Instituto Luxemburguês de Regulação (ILR) referente a 2019.

Se compararmos com o ano precedente, verifica-se que o envio de encomendas em pacotes cresceu 19,8%. No envio de correio postal tradicional também se nota um aumento, mas muito menos acentuado, de 6,5%, o que representa uma entrada de 116 milhões de euros (+2,5%) em termos de volume de negócios. No total, o volume de negócios no mercado dos correios atingiu 180,17 milhões de euros, um crescimento de 8,1% relativamente a 2018.

O setor dos correios emprega atualmente mais de 1.900 pessoas, sendo que a Post emprega 1.300 trabalhadores, ou seja, 70% dos empregos no setor. No que diz respeito ao acesso dos consumidores aos serviços dos correios, não para de aumentar o número de pontos automáticos de distribuição de pacotes postais (pack up). Passou de 72 em 2016 para 103 em 2019.



