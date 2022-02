O Ministério da Defesa do Luxemburgo anunciou o envio de armas para apoiar a Ucrânia e o envio de mais dois soldados para a Lituânia.

Guerra na Ucrânia

Luxemburgo envia 100 sistemas de mísseis antitanque para Ucrânia

Henrique DE BURGO

O ministro da tutela, François Bausch, informou esta manhã a comissão parlamentar de defesa desta decisão.Depois dos pedidos da Ucrânia, o Luxemburgo decidiu fornecer 100 sistemas de mísseis anti-tanque (tipo NLAW), veículos 4x4 (Jeep Wrangler) e 15 tendas militares.

O Luxemburgo vai também colaborar com os aliados da NATO para o transporte de equipamentos militares ou humanitários através do seu novo avião militar A400M ou do seu contrato de serviço com a Cargolux.

Luxemburgo proíbe aviões russos de sobrevoar o país A informação foi dada pelo Ministro François Bausch e deve entrar em vigor este domingo. Na Ucrânia ainda que há 15 residentes do Grão-Ducado retidos.

Além disso, o exército luxemburguês vai ter mais dois militares na Lituânia, elevando para seis elementos destacados para a NATO naquele território.

A juntar-se à contribuição financeira que o Grão-Ducado faz à Ucrânia através da NATO, o Governo vai contribuir para as medidas de assistência financeira do Fundo Europeu para a Paz, que visa defender a população civil e a soberania da Ucrânia.

A contribuição europeia deverá ascender a 500 milhões de euros, dos quais 450 milhões de euros para armas letais e 50 milhões de euros para equipamento não letal.



