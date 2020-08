Os dados são do ECDC e colocam o Grão-Ducado ao lado de países como a Bulgária, Croácia, República Checa, Roménia e Eslovénia no que respeita a um crescimento das hospitalizações de pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

Luxemburgo entre os países europeus onde os internamentos por covid-19 mais têm aumentado

O Luxemburgo é um dos países europeus onde, desde 2 de agosto, os internamentos hospitalares e/ou em cuidados intensivos, de doentes com covid-19, têm vindo a aumentar.

Os dados são do mais recente relatório do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) e colocam o Grão-Ducado ao lado de países como a Bulgária, Croácia, República Checa, Roménia e Eslovénia no que respeita a um crescimento das hospitalizações de pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

O documento do ECDC, publicado esta segunda-feira, 10 de agosto, salienta que "não foram observados outros aumentos, embora a disponibilidade de dados esteja incompleta e entre os países que relatam uma tendência crescente, nos 14 dias incidência de casos covid-19, não haja dados disponíveis sobre ocupações hospitalares e/ou de UCI para Malta e Espanha".

Espanha tem registado um aumento significativo de casos, tendo-se tornado novamente no país com maior transmissão de infeções, no contexto europeu, com oito vezes mais casos, num mês, e o quadruplo dos internamentos. Segundo dados avançados na imprensa, na passada sexta-feira, 7 de agosto, ao longo dos 14 dias anteriores, os espanhóis registaram 79,8 casos activos por 100 mil habitantes.

No mesmo relatório, o ECDC refere que, até à data, do total dos casos de infeção pelo novo coronavírus, comunicados na União Europeia/Espaço Económico Europeu e o Reino Unido, 28% tiveram de ser hospitalizados, com 14% desses internamentos a necessitarem de cuidados intensivos ou apoio respiratório. Apesar desses números gerais, o organismo sublinha que se verifica uma variação considerável entre países.

Em relação ao Luxemburgo, os gráficos mostram um ressurgimentos das hospitalizações e dos internamentos em cuidados intensivos, a partir do final de junho/início de julho, depois de uma trajetória de descida iniciada em meados de abril.

Risco de escalada

No final de julho, os investigadores do Luxembourg Research alertavam que "os aumentos das infeções levarão inevitavelmente a um aumento dos internamentos". E com uma segunda vaga duas vezes maior que a anterior, o risco de saturação é esperado. "Se a situação atual se mantiver, vai haver escassez de camas nos cuidados intensivos no final de agosto", alertaram os especialistas do projeto que estuda a covid-19 no Grão-Ducado.

O mesmo relatório do ECDC alerta para um alto risco de escalada da doença nos países que têm registo maior aumento de casos, ainda que ressalve vários fatores a ter em conta.

Em relação ao Luxemburgo, cuja estratégia de testagem foi sublinhada no mesmo documento como a mais alta entre os países europeus que mais testes realizam por habitante, o ECDC deixa, contudo, um alerta.

"As taxas de notificação [de casos positivos] estão altamente dependentes de uma série de fatores, incluindo a taxa de testes. O aumento dessa taxa [de casos confirmados] comunicada pelo Luxemburgo é parcialmente explicada pelo grande aumento dos testes, resultantes do implementação de uma estratégia de testes generalizada, que inclui o rastreio de indivíduos assintomáticos para Sars-CoV-2", começa por destacar. Porém, o organismo sublinha: "Na Bulgária, República Checa, Luxemburgo e Roménia, países que relataram um aumento recente de casos, tem havido uma tendência crescente das hospitalizações, o que sugere fortemente que o aumento das notificações não está apenas relacionado com um aumento dos testes".

O ECDC deixa, por isso, o aviso de que os países que estão a "notificar tanto um aumento de casos como de hospitalizações correm um risco muito elevado de uma escalada da covid-19", recomendando a reintrodução ou o reforço de medidas de distanciamento físico.

Taxa de mortalidade estável

No que respeita à taxa de mortalidade por covid-19, na Europa, o relatório refere que se manteve estável nos 13 dias anteriores a 2 de agosto.

A taxa de notificação por morte de covid-19, nos últimos 14 dias até esta data era de 4,1 por um milhão de habitantes, nos países da União Europeia, Espaço Económico Europeu e Reino Unido.

Portugal foi um dos seis países a registar, nesse período, uma incidência de óbitos resultantes da doença superior à média europeia. Conjuntamente com a Bulgária, Croácia, Roménia, Suécia e Reino Unido, o país tinham a taxa de mortes era superior a 5 por milhão de habitantes.

Por outro lado, nesse grupo de países, o ECDC destaca que três deles reportaram uma diminuição de 10% ou mais, dos óbitos por covid-19, comparativamente com a incidência de casos notificados durante os 14 dias até 19 de julho.

Portugal faz parte desse trio, com uma diminuição de 33%, juntamente com a Suécia (38%) e o Reino Unido (14%).

Em sentido inverso, outros três países comunicaram aumentos de 10% ou superiores em comparação com a incidência nas duas semanas anteriores a 19 de julho: a Bulgária (48%), Croácia (257%) e Roménia (33%).

Em termos gerais, o ECDC estima que, no espaço da UE/EEE e Reino Unido, tenham morrido 24% dos infetados hospitalizados que foram reportados (com um intervalo de 0,5 a 38,0% entre países).

As estatíticas comuns de mortalidade por todas as causas, relatadas pelo EuroMOMO, também começam a voltar aos níveis normais, na sequência de uma período de aumento substancial do excesso de mortalidade que coincidiu com os picos pandémicos da covid-19.

