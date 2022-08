O Grão-Ducado foi um dos Estados-membros que destinou 0,6% da sua despesa pública, em 2020, aos serviços de proteção contra incêndios. Uma percentagem acima da média da UE.

Luxemburgo entre os países da UE que mais gastou no combate a incêndios

Ana TOMÁS O Grão-Ducado foi um dos Estados-membros que destinou 0,6% da sua despesa pública, em 2020, aos serviços de proteção contra incêndios. Uma percentagem acima da média da UE.

O Luxemburgo foi um dos países da União Europeia (UE) que mais verbas destinou aos serviços de combate a incêndios.

Segundo um estudo do Eurostat, divulgado esta terça-feira, o Grão-Ducado destinou 0,6% de despesa pública ao CGDIS. Essa percentagem coloca o país no grupo de Estados-membros que mais gastaram nesse domínio.

Além do Luxemburgo, a Bulgária, República Checa, Alemanha, Estónia, Grécia e Lituânia também despenderam 0,6% do seu bolo orçamental para despesas relacionadas com serviços de proteção contra incêndios. O país da UE que gastou mais, em 2020, foi a Roménia, que destinou 0,8% da despesa pública para esse fim.

Portugal entre os países que menos gastou

No extremo oposto está a Dinamarca. Em 2020, o país gastou apenas o,1% do total de despesa pública com serviços de proteção contra incêndios. Portugal também registou uma das percentagens mais baixas, com 0,2%, ficando no grupo seguinte à Dinamarca e no qual se incluem também a Islândia, Bélgica, Malta e Áustria. A seguir, entre os países que menos investiu neste campo, surge a Eslovénia, que dedicou ao combate de incêndios 0,3% da sua despesa pública total.

Despesa no conjunto da UE registou aumento

Em 2020, as despesas das administrações públicas dos 27 Estados-membros da UE com "serviços de proteção contra incêndios" ascenderam a 32,9 mil milhões de euros, o correspondente a 0,5% da despesa total.

O valor gasto nesse ano significa um aumento de 6,4% em relação a 2019, quando as despesas foram de cerca de 30,9 mil milhões de euros, sinaliza o Eurostat.

Globalmente, na UE, a despesa pública em serviços de proteção contra incêndios tem-se mantido estável, em cerca de 0,4% - 0,5% da despesa total desde o início de 2001, ainda que com variações entre os diferentes Estados-membros.

O estudo do Eurostat mostra ainda que, em 2021, cerca de 365 mil pessoas estavam empregadas como bombeiros profissionais na UE, representando 0,2% do emprego total no espaço comunitário.

Estónia, Chipre, Roménia e Eslováquia registaram a maior percentagem de bombeiros nas suas respetivas forças de trabalho, correspondente a cerca de 0,4% do emprego total.





