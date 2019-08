Em 2016 houve quatro afogamentos mortais. Três das vítimas eram mulheres.

Luxemburgo entre os países da UE com menos mortes por afogamento

Diana ALVES

O Luxemburgo está entre os dez países da União Europeia (UE) com menos mortes por afogamento, de acordo com dados do Eurostat relativos a 2016.

Na comparação entre Estados-membros, o Grão-Ducado aparece na parte inferior da tabela com 0,7 mortes por cada 100 mil habitantes, longe das 6,5 registadas pela Lituânia, o país com mais mortes deste tipo. Os valores mais baixos foram registados em Itália, Malta e Portugal, os três com 0,4 mortes por 100 mil habitantes.

Em números absolutos, o Luxemburgo registou quatro afogamentos mortais em 2016. Três das vítimas eram mulheres.

No total, em 2016, 5.537 pessoas morreram desta forma no espaço comunitário. Segundo o gabinete europeu de estatística, o número tem vindo a cair desde 2013, ano que se registaram 6.090 afogamentos fatais.

Foto: AFP