Luxemburgo entre os países contra Wifi nos carros

Alemanha, França e Reino Unido são outros dos países que votaram contra a implementação da rede Wifi. Já Portugal e a vizinha Bélgica, por exemplo, estão fora desta lista.

O Luxemburgo faz parte de uma lista de 21 países da UE que votaram ontem, em Bruxelas, contra uma proposta da Comissão Europeia que prevê o uso das redes Wifi (sem fios) para conectar as viaturas umas com as outras através da ligação à internet.

A Comissão Europeia quer criar padrões de comunicação para veículos conectados à internet, um mercado que pode gerar milhões de euros em receita para as construtoras de automóveis, operadoras de telecomunicações e fabricantes de equipamentos.

Mas a dificuldade está agora em alcançar um consenso quanto à tecnologia a implementar: Wifi ou a quinta geração de redes móveis 5G.

As construtoras Renault e Toyota ou as fabricantes de equipamentos Autotalks e Kapsch TrafficCom defendem a tecnologia Wifi. Já as marcas Ford, Peugeot e Citroen, a operadora Deutsche Telekom e as empresas Intel, Huawei ou Samsung apoiam a tecnologia 5G.

A Comissão Europeia continua a defender o Wifi, afirmando que esta tecnologia, diferente da 5G, já está disponível e que poderá impulsionar a segurança nas estradas.

Apesar de a votação da maioria dos Estados-membros ser contra a proposta da Comissão, a decisão definitiva só deverá ser conhecida depois da reunião dos Ministros do Emprego dos 28, agendada para segunda-feira.

A comissária europeia de Transportes, Violeta Bulc, reagiu no Twitter ao voto contrário dos 21 países e manifestou a intenção de seguir o diálogo com os Estados-membros "para abordar as suas preocupações" e encontrar um consenso sobre esta matéria.

