Luxemburgo entre os países com melhor preparação digital

Portugal aparece no 32° lugar do ranking. Saiba qual é o único país que supera o Grão-Ducado.

(HB) - O Luxemburgo volta a ser referenciado por mais um estudo internacional como um dos países com melhor preparação no domínio da digitalização.

De acordo com o estudo Digital Readiness Index 2019, o Luxemburgo é o segundo país do mundo com melhor nível de preparação digital, com uma pontuação de 19,5 numa escala de zero a 25 pontos.

Em 141 países analisados, apenas Singapura (20,2) supera o Grão-Ducado, enquanto os Estados Unidos (19,03) fecham o pódio, em terceiro lugar.

Fonte: Cisco

Quanto aos três países vizinhos, a Alemanha (17,8) aparece no 14°, a França (16,2) em 23° e a Bélgica (16,22) na posição logo abaixo. Já Portugal ocupa o 32° lugar.

As classificações do estudo tiveram em conta análises a indicadores como infraestruturas tecnológicas, facilidade em fazer negócios, investimentos de empresas públicas e privadas, capital humano ou ambiente para Start-up’s.

Luxemburgo vai acolher centro de competência digital Mais uma empresa do setor aeroespacial a investir no Luxemburgo.

Recorde-se que o Governo e a empresa francesa Thales, especialista em sistemas de informação para as indústrias aeroespacial e de segurança, assinaram no ano passado uma declaração conjunta para a implantação de um centro de competência digital no Grão-Ducado.

O centro vai ter como principal finalidade o “desenvolvimento de soluções digitais inovadoras para os serviços de telecomunicações e de observação espacial”.