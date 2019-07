O Grão-Ducado é dos países com pior desempenho na aplicação das regras do mercado único da União Europeia (UE) no Espaço Económico Europeu (EEE) em 2018, segundo um painel de avaliação hoje divulgado pela Comissão Europeia.

Luxemburgo entre os menos cumpridores na aplicação de regras do mercado da UE

Já Portugal faz parte dos países com melhor desempenho.

De acordo com o documento, em 2018 o Luxemburgo foi o segundo país com mais infrações novas: trinta e duas, logo atrás do Chipre (37).

Totalizando com os casos pendentes, a 31 de dezembro do ano passado o Luxemburgo tinha 45 infrações em curso. Deste total, 34 eram infrações por atraso na transposição das regras, sete eram infrações aos regulamentos, tratados e decisões, e quatro eram infrações por transição incorreta ou má aplicação das diretivas.

Por setor, a maioria das infrações estava relacionada com a Mobilidade e Transporte, com oito casos. Na área da Saúde e Segurança Alimentar registaram-se cinco infrações, enquanto no Mercado Interno, Indústria e Empreendedorismo outros quatro casos. As restantes 15 infrações foram aplicadas em diversos domínios, como Justiça, Migração ou Igualdade de Género.

Além do Luxemburgo, Espanha, Itália, Grécia também apresentaram resultados negativos.

No extremo oposto da tabela, Portugal, Eslováquia, Finlândia, Suécia e Lituânia, são os países com melhor desempenho na aplicação das regras comunitárias.

