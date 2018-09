O Luxemburgo está no 23° lugar do ranking e Portugal na 32ª posição.

Luxemburgo entre os 30 melhores países com infraestruturas científicas

O Luxemburgo está no 23° lugar do ranking e Portugal na 32ª posição.

O Luxemburgo está entre os 30 melhores países com melhores infraestruturas científicas. O Grão-Ducado ocupa o 23° lugar no ranking de 63 países, indica o Instituto de Estudos Económicos de Madrid (IEE), baseado em dados do Relatório do Centro Mundial de Competitividade de 2018, publicado pelo Instituto de Gestão e Desenvolvimento de Lausane (Suíça).



As melhores infraestruturas científicas entre os 63 países analisados ​​correspondem aos Estados Unidos, enquanto China e Suíça completam o pódio. Israel aparece em quarto lugar, seguido pelo Japão e Alemanha, o primeiro país da UE.



O Luxemburgo está no 23° lugar, logo depois de Itália. Portugal ocupa a 32ª posição.