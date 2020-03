Ao longo do dia de hoje o risco potencial de inundações foi elevado para uma fase de pré-alerta.

Luxemburgo entra em pré-alerta de inundações

Redação

As últimas chuvas estão a provocar a subida dos caudais dos rios do país, adverte a administração da gestão da água.

O Serviço de Previsão de Cheias (SPC) da Administração da Gestão da Água entrou em observação hidrológica ao meio-dia de hoje.

Ao longo desta quinta-feira, o serviço reviu em alta o risco potencial de inundações para uma fase de pré-alerta. O comunicado, divulgado pela RTL, alerta para "o risco de pequenas inundações, que não deverão causar danos significativos, mas exigir uma vigilância especial".