O Luxemburgo encomendou 500 mil autotestes de rastreio à covid-19 e os primeiros deverão chegar já na próxima semana, segundo notícia avançada pelo jornal L’Essentiel.

Luxemburgo encomendou 500 mil autotestes, primeiros chegam na próxima semana

Diana ALVES O Luxemburgo encomendou 500 mil autotestes de rastreio à covid-19 e os primeiros deverão chegar já na próxima semana, segundo notícia avançada pelo jornal L’Essentiel.

Em causa estão testes rápidos que podem ser feitos de forma autónoma, pelo nariz. O diário, que cita a Direção da Saúde, escreve esta sexta-feira que “o fornecedor do Grão-Ducado é alemão e os testes são chineses”.

Como já tinha sido anunciado, os primeiros autotestes serão utilizados nas escolas, no âmbito de um projeto-piloto que arranca dentro de uma semana e meia em alguns estabelecimentos de ensino. O objetivo é avaliar esta forma de rastreio, para depois a alargar a todas as escolas do país. Fase essa que está prevista para depois das férias da Páscoa.

Pessoas já vacinadas vão continuar a receber convite para participar nos testes em larga escala O objetivo é determinar se as pessoas que já foram vacinadas são portadoras do vírus, podendo eventualmente transmiti-lo a outras pessoas.

Thomas Dentzer, da Direção da Saúde, disse ainda ao jornal que professores e alunos poderão fazer o teste, cujo resultado é disponibilizado no espaço de 15 minutos, sendo que, no caso dos alunos, será necessária uma autorização dos pais.

O diário frisa, contudo, que, tal como acontece com os outros testes ou com a vacina, também estes testes rápidos serão facultativos. A aposta neste tipo de exame de rastreio está contemplada na terceira fase do programa de testes em larga escala (Large Scale Testing).

Em conferência de imprensa, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, avançou ontem que o objetivo é que, além das escolas, os autotestes cheguem também às empresas e às casas das pessoas, escreve a edição francesa do Luxemburger Wort.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.