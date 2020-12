Organização Mundial da Saúde emitiu parecer contra o uso de Remdesivir no combate à covid-19, mas Agência Europeia de Medicamentos continua a apoiar o tratamento.

Luxemburgo encomenda 115 doses de Remdesivir

Ana Patrícia CARDOSO Organização Mundial da Saúde emitiu parecer contra o uso de Remdesivir no combate à covid-19, mas Agência Europeia de Medicamentos continua a apoiar o tratamento.

Em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado Jeff Engelen, a Ministra da Saúde Paulette Lenert adiantou que o Governo comprou 115 doses de Remdesivir ao laboratório farmacêutico americano Gilead, por 39.675 euros (345 euros cada).

O uso deste medicamento no combate ao novo coronavírus não tem sido consensual. Em novembro, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu uma recomendação condicional contra o medicamento antiviral, meses depois da Agência Europeia de Medicamentos ter autorizado o uso de Remdevisir e de o medicamento ter sido usado no combate à covid-19. O remédio foi administrado em doentes adultos e adolescentes, a partir dos 12 anos, com pneumonia que necessitem de oxigénio suplementar.

A recomendação da OMS prende-se com o facto de não existirem provas de que o Remdesivir melhore as hipóteses de sobrevivência dos doentes. "Não tem qualquer efeito significativo na mortalidade ou noutros resultados importantes para os doentes, como a necessidade de ventilação ou a rapidez nas melhoras", garantiu. No entanto, a EMA já veio reforçar o seu parecer favorável.

No Grão-Ducado, foram dadas 79 doses a pacientes voluntários que fazem parte de um estudo no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL)









