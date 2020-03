A decisão foi tomada para evitar a propagação do Covid - 19.

Luxemburgo encerra parques da cidade

Tendo em conta o contexto actual de uma pandemia ligada ao coronavírus Covid-19, a comuna da Cidade do Luxemburgo decidiu encerrar o acesso aos parques municipais.

São assim fechados o parque Merl, o parque Tony Neuman em Limpertsberg e o parque Mansfeld. A medida entra já em vigor e durará até nova ordem. Na terça-feira, 17 de março, a comuna tinha já encerrado os parques infantis da cidade.

O estado de emergência foi decretado esta terça-feira, 17 de março, no país por um período de pelo menos três meses. Os comerciantes e donos de cafés, bares e restaurantes que não respeitarem as medidas impostas pelo Governo luxemburguês para limitar a propagação do Covid-19 arriscam-se a pagar uma multa que pode chegar aos 10 mil euros.



