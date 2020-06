No Luxemburgo 29% dos trabalhadores são imigrantes e 44% são trabalhadores "transfronteiriços" de países vizinhos.

Luxemburgo. Empregadores devem gerir ativamente a diversidade nas suas empresas

O local de trabalho tornou-se mais diversificado no Luxemburgo ao longo das últimas décadas, com um aumento do emprego de trabalhadores sub-representados em muitos setores da economia.



Segundo um estudo coordenado por Laetitia Hauret, do Instituto de Investigação Sócio-Económica do Luxemburgo (LISER), e Donald Williams, da Universidade Estatal de Kent, existe a necessidade dos empregadores gerirem ativamente a diversidade nas suas empresas.

A investigação estudou a relação entre a diversidade dos locais de trabalho em função da nacionalidade e a satisfação do trabalhador no emprego.

"Com a globalização económica, os locais de trabalho têm-se tornado cada vez mais diversificados em termos de nacionalidades dos trabalhadores. No entanto, poucos estudos abordaram os efeitos da diversidade nacional nas atitudes dos trabalhadores", apontam.

O estudo utilizou dados do mercado de trabalho luxemburguês. O local de trabalho tornou-se mais diversificado nas últimas décadas, com um crescimento do emprego de trabalhadores sub-representados em muitos setores da economia. Por exemplo, em 15 Estados membros da União Europeia, 8,2% dos trabalhadores tinham uma nacionalidade diferente da do país em que viviam em 2007, esta proporção tinha aumentado para 10,4% em 2016.

Segundo os investigadores, esta diversidade crescente tem suscitado muitas questões dentro das empresas. Em particular, as empresas questionam os efeitos da diversidade na sua competitividade e no bem-estar psicológico de cada trabalhador.

"Conhecer os efeitos potenciais da diversidade nas atitudes dos trabalhadores é importante para adoptar políticas de gestão que atenuem as consequências negativas de uma mão-de-obra mais diversificada e promovam as positivas", escrevem.

O mercado de trabalho luxemburguês constitui um laboratório interessante para o estudo da diversidade nacional do local de trabalho. Com efeito, a maioria dos trabalhadores luxemburgueses não são nativos do Grão-Ducado.

Pelo contrário, uma parte substancial é constituída por imigrantes (29%) e a maior parte (44%) é constituída por trabalhadores "transfronteiriços" dos países vizinhos da Bélgica, França e Alemanha. Os resultados indicam que a maior diversidade nacional no local de trabalho tem uma relação sobretudo negativa com a satisfação profissional. "Ou seja, a satisfação profissional é maior quando o grau de diversidade é menor", explicam.



Segundo o estudo existe a necessidade de aplicação de políticas de integração, uma vez que este resultado apoia a ideia de que a diversidade pode ser uma fonte de tensão entre colegas, que pode gerar problemas de comunicação ou partilha de valores.

No entanto, a investigação salienta também, que em certas especificações, uma diminuição da relação negativa entre diversidade e satisfação profissional à medida que a diversidade aumenta. Este último resultado é mais forte quando a diversidade é medida a nível da equipa.

