O livro já pode ser assinado por todos aqueles que desejem prestar homenagem à rainha Isabel II, entre as 9h e as 17h, até sexta-feira. Também já há ramos de flores na embaixada.

Luxemburgo 13

Isabel II

Luxemburgo. Embaixada britânica abriu livro de condolências para público assinar

Diana ALVES

A Embaixada britânica no Luxemburgo já abriu um livro de condolências pela morte da rainha Isabel II. Já há residentes a assinar para prestar uma última homenagem no Luxemburgo à monarca britânica e quem tenha deixado ramos de flores à entrada do edifício.



Contactada pela Rádio Latina, fonte da embaixada indicou que o livro pode ser assinado desde já e por qualquer cidadão na sede da representação diplomática, no número 5 do Boulevard Joseph II, na cidade do Luxemburgo.

Os interessados em prestar esta homenagem à monarca poderão fazê-lo entre as 9h e as 17h até à próxima sexta-feira (16 de setembro). O livro estará também disponível para assinatura no dia do funeral.

De acordo com a BBC, o funeral deverá realizar-se dentro de duas semanas, embora o dia exato tenha ainda de ser confirmado pelo Palácio de Buckingham.

Isabel II morreu na tarde de quinta-feira, no Castelo de Balmoral, na Escócia, aos 96 anos de idade e após sete décadas de reinado.

