Com uma nitidez nunca antes conseguida, pode agora visitar todo o Luxemburgo, na nova versão a três dimensões do site Geoportail.lu.

Luxemburgo 1

Luxemburgo em versão 3D. Viaje pelo país sem sair de casa

Redação Com uma nitidez nunca antes conseguida, pode agora visitar todo o Luxemburgo, na nova versão a três dimensões do site Geoportail.lu.

É o país inteiro visto do céu, a 800 metros de altitude, mas se quiser percorrer a sua rua, cidade ou região também o pode fazer, na nova versão do Luxemburgo a três dimensões disponível no site Geoportail.lu.

Em fevereiro de 2019, um avião sobrevoou todos os cantos do Grão-Ducado, e nenhum cm2 dos 258.600 hectares do país escapou dos raios laser da tecnologia LIDAR ( Light Detection And Ranging ) que oferece precisão incomparável, noticia a versão francesa do Wort.

A 800 metros acima do nível do mar, a tecnologia de bordo do avião armazenava dados topográficos. "E é graças a isso que hoje podemos apresentar todo o país na versão 3D", conta ao Wort Jeff Konnen, responsável pela administração dos dados do site Geoportail. Clique aqui para aceder ao site.

Através da tecnologia LIDAR, o laser captou "quinze pontos de medição" para, "cada m2", explica Konnen o que permite ver tudo com um pormenor e precisão nunca antes conseguido.

Photo : Pierre Matgé

Este novo Grão-Ducado a três dimensões foi elaborado especialmente para ajudar os profissionais do planeamento regional, permitindo muitas utilidades como, por exemplo, a simulação do impacto das inundações, escreve o Wort.

Contudo, qualquer pessoa pode aceder a este dispositivo. Em tempos de confinamento será certamente uma boa distração e até lhe permite visitar locais onde ainda nunca esteve.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.