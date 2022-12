Este é o terceiro alerta amarelo devido às baixas temperaturas no espaço de uma semana.

Luxemburgo em novo alerta de frio esta sexta-feira

Este é o terceiro alerta amarelo devido às baixas temperaturas no espaço de uma semana.

Todo o território do Luxemburgo vai estar novamente em alerta amarelo de frio esta sexta-feira. O aviso vai vigorar entre as 0h e as 11h da manhã.

Segundo o Meteolux, as temperaturas vão voltar a baixar esta noite podendo atingir os -9 em alguns pontos do país.

Este é o terceiro alerta amarelo de frio no espaço de uma semana, e representa o segundo em gravidade numa escala de quatro (em que verde significa ausência de perigo e vermelho significa perigo extremo.)

Os termómetros vão manter-se baixos pelo menos até domingo, com as temperaturas mínimas a rondarem os -8 graus. As máximas até domingo poderão variar entre os -3 e 1 grau.

O sol e o tempo seco deverão manter-se até domingo.

