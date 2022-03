O alerta é da Administração do Ambiente. O tempo ensolarado e seco, com temperaturas a rondar os 20°C durante o fim-de-semana, potencia a circulação das partículas finas na atmosfera.

Aviso

Luxemburgo em alerta por causa da poluição atmosférica

Susy MARTINS O alerta é da Administração do Ambiente. O tempo ensolarado e seco, com temperaturas a rondar os 20°C durante o fim-de-semana, potencia a circulação das partículas finas na atmosfera.

A administração alerta que esta sexta-feira deverá ser ultrapassado o limite dos 50 microgramas por metro cúbico de ar em todo o país, sendo que para sábado prevê-se uma ligeira diminuição.



As chamadas partículas finas são normalmente originadas pelos gazes de escape ou por atividades das indústrias. A sua dispersão torna-se mais difícil quando o tempo está ensolarado e pouco ventoso, como estes dias.

A Administração do Ambiente aconselha as populações vulneráveis e sensíveis – como as que sofrem de doenças cardio-vasculares, insuficiência cardíaca ou respiratória, pessoas asmáticas e imunodeprimidas – a ter alguns cuidados e evitar as saídas ou atividade física prolongada ao ar livre.

Estas partículas constituem um perigo para a saúde pública quando se infiltram nos pulmões, podendo provocar dificuldades e doenças respiratórias, afetar o sistema circulatório, nervoso, cardiovascular e imunitário.

Além destes cuidados, os cidadãos devem privilegiar a utilização de transportes públicos e a partilha de carro, respeitar os regulamentos relativos ao aquecimento e evitar fazer lareiras. É também proibido queimar lixo a céu aberto, uma vez que esta combustão está na origem de partículas finas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.