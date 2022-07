As temperaturas elevadas deverão manter-se na terça-feira, e descem a partir de quarta.

Sul do Luxemburgo em alerta laranja de calor esta segunda-feira

O Meteolux colocou o sul do território luxemburguês em alerta laranja devido ao calor esta segunda-feira e o norte em alerta amarelo.

Para o sul, o alerta vigora entre as 13h e as 21h, onde os termómetros deverão situar-se entre os 32 e 35 graus.

Já no norte o aviso amarelo, de menor perigo, vai vigorar entre as 13h e as 21h com as temperaturas a chegarem aos 33.

As temperaturas elevadas deverão manter-se na terça-feira, onde os termómetros poderão subir aos 38 graus no sul do país. Descem a partir de quarta-feira para máximas de 27 graus.

Para esta segunda-feira o instituto de meteorologia alerta para o risco de problemas de saúde, especialmente nos idosos, crianças, e pessoas com doenças crónicas ou problemas de saúde mental, e pessoas isoladas.

Alguns sintomas de desidratação ou insolação incluem febre acima dos 40°C, pele quente, e vermelha dor de cabeça, náuseas, sonolência, sede intensa, confusão, convulsões, ou perda de consciência.

