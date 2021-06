A partir da tarde, todo o país está sob alerta amarelo devido ao risco de trovoadas, que podem causar chuvas fortes e queda de granizo.

Luxemburgo em alerta devido a risco de trovoadas esta sexta-feira

A partir da tarde, todo o país está sob alerta amarelo devido ao risco de trovoadas, que podem causar chuvas fortes e queda de granizo.

O Luxemburgo está sob alerta amarelo esta sexta-feira e o instituto de meteorologia Meteolux emitiu um aviso para o risco de trovoadas a partir da tarde.

De acordo com o site do instituto, entre as 12h e as 20h59, todo o país está em alerta amarelo devido ao risco de trovoadas que podem causar, em alguns locais, queda de chuva forte e a acumulação de precipitação entre 15 l/m² e 25 l/m² e de granizo até 1cm.

Apesar disso, as temperaturas deverão manter-se amenas durante a tarde, entre os 23ºC e os 25ºC, descendo para os 20ºC -18ºC a partir da noite. Valores que se deverão manter também ao longo do fim de semana, sendo esperada também a ocorrência de chuva.

Esta sexta-feira também a região da Lorena está sob alerta amarelo.

