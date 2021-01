Para já não há casos identificados no país, mas o aumento do número de aves com gripe aviária detetado em França e em zonas belgas próximas do Grão -Ducado levam os serviços veterinários a redobrar as atenções.

Luxemburgo em alerta com a gripe das aves

Os serviços veterinários do Luxemburgo estão em alerta face ao aumento de casos de gripe das aves no sudoeste de França e à aproximação do país de aves selvagens contaminadas, através do lado belga, noticia a RTL.

Surto de gripe aviária em França leva ao abate de centenas de milhares de patos Como medida de prevenção, as autoridades francesas decidiram abater todas as aves de criação, que estejam confinadas em espaços ou não, num raio entre um e três quilómetros de distância das quintas onde foram identificados surtos.

Segundo o órgão, que cita a agência belga de segurança alimentar, Afsca, a Bélgica descobriu vários casos de "gripe aviária altamente patogénica do tipo H5 entre as aves selvagens" em meados de novembro. Até esta quinta-feira, tinham sido confirmados 20 casos. Os animais domésticos que foram infetados pelo vírus nas explorações avícolas de Menin (Flandres) e Dinant (Valónia) foram abatidos.

De acordo com informações do Ministério da Agricultura luxemburguês, para já não foram identificados casos de gripe das aves no país. "Não detetámos até agora um único caso. Nem em 2020, nem em 2021. Mas todos os países vizinhos estão a ser afetados, pelo que não há razão para não os virmos a ter", afirmou Félix Wildschutz dos serviços veterinários, à RTL.

O especialista deixa, por isso, o aviso de que a situação pode mudar de um momento para o outro. Atualmente, "estamos em alerta", afirmou, acrescentando que todo os cadáveres de aves, selvagens e domésticas, são autopsiados e são feitas análises para detetar o vírus da gripe aviária.

