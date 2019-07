Temperaturas a cair a pique, chuva e trovoada: eis o cenário para este fim de semana, após uma semana de calor intenso.

Luxemburgo em alerta amarelo este fim de semana devido ao mau tempo

A onda de calor acaba este fim de semana, mas não é razão para festejar. Depois de o país ter estado em alerta vermelho esta quarta-feira devido ao calor extremo, o Meteolux emitiu um alerta amarelo para este fim de semana, devido aos curtos períodos de chuva forte e tempestade. O alerta vai estar em vigor em todo o país, a partir das 16h de sábado até às 23h de domingo.

40,8°C. Novo recorde de temperatura no Luxemburgo 25 de julho de 2019 fica para a histórica do Grão-Ducado como sendo o dia mais quente de sempre. Foram registados 40,8 graus esta quinta-feira em Steinsel, no centro do país.

No sábado, as temperaturas vão cair significativamente, com as máximas a atingirem os 23°C. O céu vai estar nublado e o vento vai soprar mais forte. Domingo as temperaturas vão voltar a descer e a chuva e trovoada vão continuar.

Para o início da próxima semana são esperadas temperaturas baixas para a estação do ano, a rondar os 20°C, com o céu parcialmente nublado.