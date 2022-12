As temperaturas vão continuar baixas esta semana, com previsão de queda de neve na quarta e quinta-feira.

Luxemburgo em alerta amarelo devido ao frio

O Meteolux colocou todo o território do Luxemburgo em alerta amarelo esta terça-feira, 13 de dezembro, devido ao frio.

O alerta vai vigorar entre as 0h e as 9h da manhã de terça. As temperaturas mínimas poderão variar entre os 8 e 6 graus negativos em grande parte do país.

O alerta amarelo é o segundo em gravidade numa escala de quatro, em que verde não representa nenhum perigo e vermelho significa perigo extremo.

Segundo o instituto de meteorologia luxemburguês, as temperaturas vão continuar baixas esta semana, com previsão de queda de neve na quarta e quinta-feira.

Esta segunda-feira as máximas não deverão ultrapassar os zero graus e as mínimas poderão chegar aos 4 negativos.

Na terça-feira, os termómetros descem ainda mais com as mínimas a poder chegar aos 7 negativos.

As máximas até sábado vão manter-se entre -1 e 1 grau. Neste dia vai ficar ainda mais frio, com as máximas a variar entre os 0 e os 2 graus negativos.

Na sexta e sábado está previsto ainda algum sol.

