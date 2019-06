Ser filho único não é coisa rara. Há milhares de pessoas sem irmãos a viver no Grão-Ducado. É o que revela mais um estudo do gabinete europeu de estatísticas (Eurostat).

Luxemburgo é um país de filhos únicos

Susy TEIXEIRA MARTINS

O Luxemburgo tinha em 2018 cerca de 252.000 agregados familiares, dos quais perto de 85.000 tinham filhos a cargo. As famílias com um filho único representam 37,6% dos total dos agregados. Esta é a principal composição dos agregados familiares do Grão-Ducado, uma vez que a percentagem vai baixando à medida que o número de filhos aumenta.

Os dados do Eurostat comprovam isso mesmo. Se há 37,6% de famílias com filhos únicos, a percentagem cai para 35,9% no caso das que têm dois filhos e para 11,8% para as que têm pelo menos três filhos.

Note-se que, entre os Estados-membros da União Europeia, a maior percentagem de agregados familiares com três ou mais filhos foi registada na Irlanda (26%), seguido da Finlândia (19%) e da Holanda (17%).

Em sentido oposto, há vários países que não ultrapassam os dez por cento. É o caso da Bulgária (5%), Portugal (7%) e da Espanha (8%).