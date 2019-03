Apesar disso, de acordo com os dados divulgados no ano passado pelo Eurostat, os homens ganham em média 5,5% mais do que as mulheres.

Luxemburgo é um dos seis países que dão às mulheres os mesmos direitos laborais que aos homens

Henrique DE BURGO O Dia Internacional da Mulher comemora-se a 8 de março. Uma das últimas medidas sobre a igualdade de género foi tomada em dezembro de 2017, quando a Câmara dos Deputados aprovou a lei que contempla a igualdade salarial entre homens e mulheres.

O Luxemburgo faz parte de uma pequena lista de seis países que têm leis que garantem a igualdade efetiva entre homens e mulheres no trabalho.

De acordo com o relatório de 2019 do Banco Mundial sobre os direitos legais das mulheres, divulgado recentemente, a lista é composta pelo Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, França, Lituânia e Suécia.



No ranking, que compara a evolução dos direitos legais da mulher em 186 países durante os últimos dez anos, os seis países citados obtêm a pontuação máxima (100 pontos), o que significa igualdade de direitos laborais entre homens e mulheres.

Portugal aparece num segundo grupo, que inclui também o Reino Unido e a Espanha, perto da pontuação máxima, com 97,5 pontos. Já no fim da tabela estão a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Sudão, todos com menos de 30 pontos.

Os investigadores do Banco Mundial analisaram oito indicadores com impacto nas decisões económicas durante a vida laboral das mulheres. Entre esses indicadores, contam-se a liberdade de movimento, o salário, o valor da pensão ou os obstáculos legais na hora de optar por um trabalho ou criar uma empresa.

Na prática nem tudo é igual

No Luxemburgo, uma das últimas medidas sobre a igualdade de género foi tomada em dezembro de 2017, quando a Câmara dos Deputados aprovou a lei que contempla a igualdade salarial entre homens e mulheres. O patrão que não respeitar a lei, poderá ter de pagar entre 251 euros e 25 mil euros de multa, disse na altura ao Contacto, a então ministra da Igualdade de Oportunidades, Lydia Mutsch.

Mas na prática, apesar de o Luxemburgo ter uma das leis mais igualitárias entre homens e mulheres, nem tudo é igual.

De acordo com os dados divulgados no ano passado pelo Eurostat, os homens ganham em média 5,5% mais do que as mulheres.



Quanto ao número de horas passados com os filhos, as mulheres passam diariamente em média duas horas a mais com os filhos do que os homens: 5h29 contra 3h29, divulgou também no ano passado o gabinete luxemburguês de estatísticas, Statec.

Nas pensões de reforma, o Luxemburgo é o segundo país da OCDE com maior desigualdade entre homens e mulheres. As mulheres recebem em média menos 44,2% de pensão que os homens.

O ranking do Banco Mundial foi divulgado uma semana antes do dia Dia Internacional da Mulher, que se comemora a 8 de março.

