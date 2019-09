Em Portugal, as escolas reabrem as portas entre 10 e 13 de setembro.

Luxemburgo é um dos países onde as aulas começam mais tarde

O Luxemburgo é um dos países da União Europeia (UE) onde as aulas começam mais tarde, este ano é no dia 16 de setembro.

De acordo com dados da plataforma da UE que analisa os sistemas educativos europeus, Eurydice, os alunos da escola primária no Luxemburgo, Bulgária e Albânia são os penúltimos a regressar às aulas, todos no mesmo dia. Só em Malta as aulas começam mais tarde.

Ainda no Luxemburgo, os alunos do 7° ano, ou seja, o primeiro ano de liceu, começam as aulas no dia 17 de setembro, enquanto os restantes alunos dos chamados liceus clássicos e técnicos começam dois dias depois do ensino primário, a 18 de setembro.

Este ano letivo, as aulas vão terminar no dia 15 de julho de 2020. Os alunos vão ter em média perto de 180 dias de aulas (fins de semana não incluídos) e 60 dias de feriado (excluindo as férias de verão).

HB