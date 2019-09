Três milhões de euros por ano.

Luxemburgo é um dos países com menor despesa na saúde

Diana ALVES Três milhões de euros por ano.

A despesa pública do Luxemburgo com o sistema de saúde representa 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Em números absolutos, os gastos públicos com esta área rondam os três milhões de euros por ano, segundo dados do Eurostat referentes a 2017.

Na relação com o PIB, o Grão-Ducado é um dos países com as menores despesas – apenas a Roménia apresenta um gasto menos –, algo que, segundo o gabinete de estatística, tem a ver com “o nível elevado do PIB” do Luxemburgo.

O país da união Europeia (UE) que mais investe na saúde, em relação ao PIB, é a vizinha França, com 11,5%. No lado oposto, está então a Roménia, com apenas 5%.