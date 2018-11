Quem o diz é o "Ranking World Talent" elaborado pela escola de gestão suíça IMD. O Grão-Ducado está no nono lugar no top 10, dos países do mundo com mais capacidade de atrair quadros qualificados. Portugal, por sua vez, subiu sete lugares no ranking, encontrando-se no décimo sétimo posto.

Luxemburgo é um dos melhores países do mundo a atrair talentos

Quem o diz é o "Ranking World Talent" elaborado pela escola de gestão suíça IMD. O Grão-Ducado está no nono lugar no top 10, dos países do mundo com mais capacidade de atrair quadros qualificados. Portugal, por sua vez, subiu sete lugares no ranking, encontrando-se no décimo sétimo posto.

O Luxemburgo está no 'top 10' dos países com melhor desempenho quando se trata de atrair, desenvolver e reter talento. É o que revela a edição 2018 do 'ranking' World Talent, elaborado pela escola de gestão suíça IMD (International Institute for Management Development) .

Na comparação com 2017, o grão-ducado subiu uma posição e ocupa agora o nono lugar, numa lista liderada por Suíça, Dinamarca e Noruega e cujo 'top 10' não inclui potências como Reino Unido e Estados Unidos. Já o Canadá é o único país não europeu entre os dez primeiros da tabela.

Arturo Bris, director do Centro de Competitividade Mundial do IMD, salienta que «a forma como os países, as regiões, ou as empresas gerem as suas competências, de forma a alcançar um crescimento de longo-prazo, criando emprego e aumentando o bem-estar da população são o caminho para o progresso»

O país subiu sete lugares no ranking World Talent Ranking 2018, desenvolvido pelo World Competitiveness Center do IMD , encontrando-se agora na décima sétima posição

Em primeira lugar está a Suíça, seguida pela Dinamarca, na segunda posição, liderando destacadamente este ranking. Noruega, Áustria, Holanda, Finlândia, Suécia, Luxemburgo e Alemanha completam o top 10. Em comum, estes países têm os grandes investimentos na educação e a sua qualidade de vida.