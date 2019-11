As conclusões são do Index de 2019 que avalia as competências de não nativos da língua em 100 países.

Luxemburgo e Portugal entre os países do mundo onde melhor se fala inglês

Telma MIGUEL As conclusões são do Index de 2019 que avalia as competências de não nativos da língua em 100 países.

O Luxemburgo é um dos países do mundo cuja língua mãe não é o inglês onde melhor se fala a língua. Esta é uma das conclusões que se retiram do English Proficiency Index 2019, em que foi avaliada a capacidade de dominar o inglês como língua estrangeira em 100 nações do mundo. O Luxemburgo situa-se em nono lugar, considerando-se que a sua população tem um nível ‘muito elevado’. Portugal encontra-se igualmente entre os países que mais se destacam, neste caso em 12.º lugar na tabela de 100 países.



A Holanda é o país do mundo (fora do Reino Unido e dos países da Commonwealth) onde melhor se fala a língua de Shakespeare. Estas avaliações resultam de testes efetuados em 2018 a mais de 2.3 milhões de alunos do secundário nos diferentes países onde o inglês não é a língua oficial. Os países nórdicos ocupam também o lugar cimeiro da tabela: Suécia em segundo lugar, Noruega em terceiro e Dinamarca em quarto.

O índex de 2019 é o nono feito pela EF, uma organização de ensino do inglês fundada em 1965 por um sueco, Bertil Hult. O acrónimo EF - Europeia Ferieskolan, em sueco - que literalmente significa escola europeia de férias, foi posteriormente alterado para Education First. A EF fornece programas de aprendizagem de inglês através de viagens e intercâmbios académicos.

