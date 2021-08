Este ano o espetáculo astronómico vai ser ainda mais incrível pois há Lua Nova. O pico da chuva de estrelas vai acontecer a partir das 22h30 no Grão-Ducado, menos uma hora, em Portugal. Procure um local sem iluminação urbana e olhe para o céu.

Luxemburgo e Portugal

Chuva de meteoros das Perseidas vai iluminar o céu esta noite

Este ano o espetáculo astronómico vai ser ainda mais incrível pois há Lua Nova. O pico da chuva de estrelas vai acontecer a partir das 22h30 no Grão-Ducado, menos uma hora, em Portugal. Procure um local sem iluminação urbana e olhe para o céu.

As Perseidas são a chuva de meteoros mais impressionante e popular do ano, segundo os astrónomos. Ocorrem todos os verões, no hemisfério norte, estando já a ser a acontecer desde o dia 17 de julho terminando este espetáculo celestial a 24 de agosto.

Contudo, o pico da atividade vai ocorrer esta noite, de 12 para 13 de agosto, e graças à Lua Nova o espetáculo ainda será mais incrível, pois "proporcionará excelentes condições para a observação da chuva de meteoros das Perseidas", refere o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

Pelas 22h30 do Luxemburgo, 21h30 de Lisboa, 110 meteoros brilhantes podem cruzar os céus por hora e serem admirados a olho nu, se houver condições de observação perfeitas.

Locais perfeitos

"Aconselhamos a ir para o campo, fora das luzes das cidades, com um horizonte desimpedido. Se o céu se apresentar límpido teremos uma maravilhosa visão do céu. Ver-se-á Júpiter na constelação de Aquário, Saturno a seu lado na constelação de Capricórnio, e as maravilhosas constelações de Verão já aparecerão em todo seu esplendor", aconselham os astrónomos do OAL.



Os especialistas explicam que a partir das 21h30 de Portugal, mais uma hora no Grão-Ducado, com a rotação da Terra, o radiante está baixo no horizonte, e a maior parte da atividade é bloqueada pelo horizonte, mas os poucos meteoros que aparecem neste início da noite são especiais, pois percorrem uma grande distância no céu, durando mais tempo". Depois à medida que o radiante se vai elevando, os rastos dos meteoros vão sendo cada vez mais curtos, durando apenas alguns décimos de segundo por volta da meia-noite". No final da noite, antes da aurora, "o radiante está ainda mais alto no céu escuro, sendo os meteoros mais visíveis mas durando menos tempo".

Rasto de cometa

As Perseidas receberam o nome da constelação de Perseu, de onde surgem e são provocadas pela passagem da Terra pelos fragmentos do cometa 109P / Swift-Tuttle, em 1992. Mas as poeiras e fragmentos deixados aquando da passagem ainda vão sendo visíveis. A órbita deste cometa tem um período de 133 anos" pelo que só em 2125 voltará a passar pela Terra.

Os meteoros deslocam-se a velocidades incríveis no espaço interplanetário, entre os 10 e os 40 quilómetros por segundo. Ao entrar na atmosfera terrestre sobreaquecem aquecem devido à fricção com o ar e explodem, formando então as estrelas cadentes. Esta noite, a chuva de meteoros das Perseidas e seus rastos de estrelas cadentes promete ser espetacular.





